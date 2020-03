Sicurezza: Vecchione (Dis), coordinamento con governo cruciale per rafforzare resilienza paese

- Le potenziali minacce alla sicurezza nazionale si sono moltiplicate alla luce dell’attuale contesto a livello globale: il coordinamento tra servizi di sicurezza e governo è stato cruciale per rafforzare la resilienza del paese. Lo ha detto il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Gennaro Vecchione, nel suo intervento oggi a Roma alla presentazione della relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2019. Vecchione ha sottolineato che la relazione, come prescritto dalla legge, è stata già inoltrata al parlamento. Secondo Vecchione, si tratta di un rapporto sulla sicurezza che “parla alla nazione”, salvo il “fermo dovere” di tutelare le informazioni più sensibili. Oggi si sono moltiplicate le minacce, ha osservato Vecchione, sottolineando che la concorrenza internazionale, così come il confronto per la sovranità tecnologica e digitale che è “diventato centrale”. Pertanto, ha detto, “si sono ampliate a dismisura le sfide strutturali che l’intelligence si trova ad affrontare”. (segue) (Pav)