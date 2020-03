Sicurezza: Vecchione (Dis), coordinamento con governo cruciale per rafforzare resilienza paese (2)

- Individuando alcune delle sfide principali del 2019, il direttore del Dis ha menzionato il terrorismo internazionale di matrice jihadista, che è “destinata a sopravvivere” alla morte di Abu Bakr al Baghdadi, ex leader dello Stato islamico, avvenuta lo scorso anno. Vecchione ha parlato di “evidenze informative” sul fatto che Daesh (acronimo arabo di Stato islamico del Levante e della Siria) è ancora molto presente nei territori di origine, e addirittura in maniera rafforzata in Africa, dove si registra una situazione “preoccupante nel Sahel", e in Asia. Secondo Vecchione, sono stati registrati interventi innovativi sul fronte della radicalizzazione tramite un “presidio avanzato” basato sempre su “maggiori sinergie” tra attori pubblici e privati. Riguardo la Libia, Vecchione ha parlato di “un’azione a tutto tondo” al fine di tutelare gli interessi nazionali del paese e arrivare ad una soluzione inclusiva e politica della crisi. Vecchione ha infine parlato della minaccia cibernetica, sempre più centrale, e utilizzata anche per indebolire le strutture democratiche occidentali: si tratta di minacce, a suo modo di vedere, che possono mettere a rischio la tenuta stessa di un paese. In questo senso, Vecchione ha assicurato che l'azione del Dis è stata a 360 gradi, oltre che "armoniosa e coerente con iniziative del governo" per rafforzare la resilienza del paese. (Pav)