Governo: Zingaretti, con parti sociali confronto per rafforzare esecutivo, nessuna polemica

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in merito all'incontro di oggi con le parti sociali chiarisce che non c'è alcun intento polemico, ma "soltanto la voglia e la volontà di rafforzare il governo". In una nota il leader democratico quindi precisa: "Dal seminario di Rieti del 13 e 14 gennaio scorsi, per contribuire al rafforzamento del governo Conte, il Pd ha presentato il Piano per l'Italia. Gli incontri di queste settimane, compreso quello di oggi - conclude - erano preparati da tempo per un confronto utile e importante che il Pd ha da sempre, e che vuole continuare ad avere con le parti sociali". (Com)