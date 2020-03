Imprese: in Lombardia aumentano in tutti i settori le aziende femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono le donne imprenditrici in Lombardia, 713 imprese in più in un anno, + 0,5% e 5200 in più in cinque anni, +3,4%. Con 158 mila imprese, la regione Lombardia vede crescere le imprese. La regione si conferma anche culla delle eccellenze femminili, con il 26% delle imprese ad alta e medio alta tecnologia guidate da donne, trainata da Milano che si posiziona prima in Italia con 653 imprese e 5.433 addetti. Al secondo posto Torino con 348 imprese, seguita da Roma e Brescia. Ottimo posizionamento anche per Monza Brianza, al 14esimo posto con 178 imprese. E' quanto emerge dai dati elaborati dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sulla base dei dati del registro imprese e della classificazione OCSE dei settori ad alta e medio alta tecnologia.Più in generale, considerando tutti i settori, in Lombardia il numero di imprese a guida femminile aumenta dello 0,5% in un anno sfiorando quota 160 mila. "Non stupisce che Milano rappresenti un punto di eccellenza per la presenza femminile nei settori più avanzati – ha dichiarato Marzia Maiorano, Presidente del Comitato Imprenditoria femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Una presenza femminile crescente e di qualità. Una strada ancora lunga, ma che ha già segnato tappe molto importanti, anche grazie al grande gioco di squadra che stiamo facendo assieme a tutto il territorio e con le nuove generazioni, per creare occasioni di confronto, rimuovere barriere e stereotipi culturali, e dare al Paese quel valore aggiunto decisivo che la capacità di innovazione femminile è in grado di dare". (segue) (com)