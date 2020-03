Coronavirus: de Magistris, scuole chiuse per igienizzarle. Non si diffonda panico

- “Molti mi chiedono il perché della riapertura delle scuole. Ebbene, nei giorni scorsi abbiamo sospeso le attività scolastiche in via eccezionale per effettuare lavori straordinari di igienizzazione, utili per abbassare la diffusione e il contagio di qualsiasi tipo di batterio (azione utile in un momento complesso come questo per la sanità)”. Queste le parole del sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, il quale, con un post su Facebook, ha poi aggiunto: “Abbiamo scelto di muoverci in questa direzione per il forte senso di responsabilità, nonostante non fossimo tenuti a farlo, e infatti siamo stati i capofila nella nostra regione. Secondo i protocolli nazionali e i protocolli scientifici consultati, la situazione al momento non è tale da spingerci ad attuare misure più drastiche, questo sia perché fortunatamente allo stato attuale non ci sono casi gravi e sia perché i casi registrati non sono autoctoni ma circoscritti, legati a persone infette provenienti dalle zone rosse. Chiudere le scuole al momento può voler dire chiuderle fino alla fine dell’anno scolastico. Non solo, vorrebbe dire chiudere anche le metropolitane, gli uffici pubblici e privati, i locali, i cinema, i teatri e vietare qualsiasi mobilità. La paura offusca la ragione”. “Bisogna – ha concluso il sindaco partenopeo - mantenere la lucidità, agendo comunque con il massimo scrupolo”. (Ren)