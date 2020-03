India: due nuovi casi di coronavirus, uno a Nuova Delhi e uno nel Telangana

- In India sono stati diagnosticati due nuovi casi di Covid-19, uno a Nuova Delhi e uno nello Stato centro-meridionale del Telangana. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. Il paziente di Nuova Delhi è stato in Italia; quello del Telangana a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Altri dettagli sono in corso di accertamento. Entrami sono in condizioni stabili e sotto stretta osservazione. Precedentemente in India sono stati registrati tre casi di coronavirus, tutti nello Stato meridionale del Kerala e in persone provenienti dalla Cina; i pazienti sono guariti. A questi si aggiungono sedici indiani risultati positivi ai test sulla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena al largo di Yokohama, e presi in carico da ospedali giapponesi. (segue) (Inn)