India: due nuovi casi di coronavirus, uno a Nuova Delhi e uno nel Telangana (2)

- Il 26 febbraio il ministero ha aggiornato l’avviso ai viaggiatori confermando l’invito ad astenersi dai viaggi in Cina e la sospensione dei visti. Inoltre, ha sconsigliato di recarsi a Singapore, in Corea del Sud, in Iran e in Italia; chi proviene da quei paesi potrà essere messo in quarantena per un periodo di 14 giorni. Finora sono stati organizzati tre voli per Wuhan, la città cinese al centro dell’emergenza sanitaria, e sono stati rimpatriati complessivamente 723 indiani. Altri 119 (113 membri dell’equipaggio e sei passeggeri) sono stati evacuati dal Giappone dalla nave Diamond Princess. (segue) (Inn)