Coronavirus: Landini, fare assunzioni in Sanità e investimenti per rilanciare nuovo modello sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha rinnovato all'esecutivo le sue richieste per affrontare le conseguenze economiche del coronavirus Covid-19. "Se parliamo di sanità, il problema è fare le assunzioni - ha detto il leader sindacale poco prima di incontrare una delegazione del Partito democratico nella sede del Nazareno, a Roma -. Abbiamo bisogno di investire in ricerca, in investimenti per creare lavoro e per rilanciare un nuovo modello di sviluppo. E' una serie di temi che devono essere affrontati. E' quello che ci aspettiamo - ha continuato Landini - nell'incontro con il governo di dopodomani. Occorre lavorare per fare cose concrete. Dobbiamo, poi, chiedere all'Europa dei cambiamenti, l'Europa deve riconquistare il suo ruolo". (Rin)