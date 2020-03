Guinea-Conakry: rinvio referendum costituzionale, scontri tra manifestanti e polizia nella capitale

- Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine sono scoppiati in Guinea oggi in Guinea dopo la decisione annunciata ieri dal presidente Alpha Condé di rinviare di due settimane il voto per le elezioni legislative eil referendum costituzionale. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i sostenitori dell'opposizione guineana hanno allestito barricate nei sobborghi di Conakry e lanciato pietre contro la polizia, che ha reagito con l’utilizzo di gas lacrimogeni. “Continueremo la lotta fino a quando questo crimine non sarà completamente rimosso dalla nuova Costituzione”, ha affermato in una nota il leader dell'opposizione Cellou Diallo, in riferimento al possibile terzo mandato presidenziale previsto dal testo di revisione costituzionale. Il presidente Condé ha annunciato ieri il rinvio di due settimane delle elezioni legislative e del referendum costituzionale previsti per domani, 1 marzo. (segue) (Res)