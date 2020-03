Sicurezza: Conte, da scelte strategiche dipende futuro del nostro paese

- La sicurezza della nazione deve essere terreno di incontro, convergenza e condivisione “delle scelte strategiche dalle quale dipende il futuro del nostro paese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento oggi a Roma alla presentazione della relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2019. Conte ha osservato che in questo senso la collaborazione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) è stato esemplare. “I miei omologhi esteri non mancano mai di attestarmi apprezzamento per la caratura professionale dei nostri operatori di intelligence e per lo spessore del loro contributo”, ha aggiunto Conte. (Pav)