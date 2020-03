Suppletive: Rampelli (Fd'I), sinistra vince con voto apparato, M5s in liquefazione, Raggi si dimetta

- Il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, commenta l'esito delle elezioni suppletive che si sono tenute ieri a Roma. "Al netto del fatto che il ministro Gualtieri, al quale rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro, ha svolto una campagna elettorale vergognosa e scorretta infrangendo ogni regola sulla par condicio che ci auguriamo gli venga fatta pagare fino in fondo, occorre ammettere che il misero 17,66 per cento dei votanti - praticamente 32.880 persone su 186.234 chiamate alle urne - sancisce il mantenimento del primato della sinistra nel voto di apparato, che a ben osservare rappresenta una sorta di voto di scambio. Zingaretti quindi - prosegue in una nota il vicepresidente della Camera - ha poco da esultare perché l'83 per cento degli elettori non è andato a votare, anzi, nessuno ha voluto informarli che c'era questa scadenza per evitare evidentemente che ci fosse un diverso afflusso ai seggi e un diverso esito. Né il Campidoglio né il ministero degli Interni hanno inteso avvisare i quasi 190 mila aventi diritto per comunicargli che oggi si sarebbe votato, cercando spudoratamente un voto elitario e di nicchia". (segue) (Com)