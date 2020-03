Suppletive: Rampelli (Fd'I), sinistra vince con voto apparato, M5s in liquefazione, Raggi si dimetta (2)

- "In questo scenario paradossale e marginale - aggiunge Rampelli - anche il crollo del M5s, finito ben al di sotto al 5 per cento, ha rappresentato un aiutino per Gualtieri, probabilmente concordato vista la convivenza di Pd e M5s nel governo nazionale. Tutti ci aspettavamo infatti un calo dei grillini, ma qui siamo alla loro liquefazione e quindi c'è olezzo di inciucio. In ogni caso il partito della sindaca Raggi vale oggi, nel centro della Capitale d'Italia, il 4,36 per cento, una cifra che dovrebbe far meditare le tanto agognate dimissioni". (Com)