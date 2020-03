Torino: guasto ai semafori, traffico in tilt in corso Moncalieri

- Code e ingorghi in corso Moncalieri, all’altezza del ponte Isabella, questa mattina, lunedì 2 marzo. “Colpa” di due impianti semaforici spenti a causa di un guasto tecnico: sono gli apparecchi all’incrocio con lo sbocco su corso Sicilia e, subito dopo, con il ponte che collega corso Moncalieri a corso Dante. A regolare il traffico sono intervenuti i vigili urbani. Gli incolonnamenti si stanno formando soprattutto in corso Moncalieri, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto i tecnici di Iren, che stanno intervenendo su una centralina. A quanto si apprende, i tempi per la riparazione saranno piuttosto lunghi. Nei giorni scorsi il disservizio aveva coinvolto altri impianti lungo su corso Moncalieri, che erano rimasti spenti per ore. (Rpi)