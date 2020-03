Terra dei fuochi: Costa, incrementare la filiera del riciclo

- "Nella Terra dei fuochi bisogna incrementare la filiera del riciclo per limitare i roghi". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a Napoli per la presentazione del "Rapporto sulle economie del Mediterraneo 2019" redatto da Cnr-Ismed. "Non bastano le denunce e le operazioni di polizia, anche se sono in aumento - ha proseguito Costa - Serve un lavoro congiunto con gli enti locali per aumentare la percentuale di differenziata e sottrarre materiale ai roghi".(Ren)