Coronavirus: Misiani (Pd) a "Il Messaggero", indennizzi, Cig e soldi alla sanità così impiegheremo i 4 miliardi (4)

- A proposito di turismo, al di là di quel che il governo potrà fare nell'immediato per ristorare i danni subiti c'è il tema dell'immagine del nostro Paese. Una reputazione compromessa rischia di fare danni anche in un arco di tempo più lungo. "È vero, serve un intervento straordinario anche su questo fronte. Le reazioni emotive possono essere comprensibili nel breve periodo, ma penalizzarci per quanto sta accadendo sarebbe ingiusto. Dobbiamo assolutamente far passare il messaggio che l'Italia ha uno dei migliori sistemi sanitari del mondo, che è un Paese sicuro in grado di gestire in modo efficace questa crisi". "Come ha confermato il ministro Gualtieri - continua - la riforma dell'Irpef deve andare avanti, siamo convinti che potrà a sua volta contribuire alla ripresa dell'economia. Poi è chiaro che l'agenda sarà rimodulata sulla base di quello che succede. La priorità è far ripartire gli investimenti e sostenere il sistema produttivo". L'opposizione si è detta favorevole ad autorizzare più deficit in Parlamento. "Siamo convinti che tutte le forze politiche possano condividere questo sforzo straordinario del Paese. Prima di mettere a punto i dettagli del provvedimento ci incontreremo con le parti sociali ma siamo pronti ad ascoltare anche le indicazioni che verranno dall'opposizione. Sulle scelte necessarie in un momento di emergenza si possono, anzi si devono trovare convergenze", ha concluso Misiani. (Rin)