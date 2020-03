Coronavirus: Boccia a "La Repubblica", chi ci chiude le frontiere se ne pentirà (3)

- Quanto alle criticità, "per ora riguardano la terapia intensiva, che serve per tante altre patologie: a Milano o in province come Cremona, Bergamo, Lodi, Pavia non si pub rischiare che non ci siano posti disponibili per un'emergenza. Ma molti presidenti del centro e del sud mi hanno chiamato per mettersi a disposizione. Se ci dovessero essere criticità assolute la disponibilità degli ospedali del Mezzogiorno e del centro sulle terapie intensive è assicurata e garantita". Alcuni sindaci contestano la norma secondo cui le loro ordinanze sul coronavirus possono essere annullate. "Nel decreto abbiamo circoscritto l'annullamento agli atti 'in contrasto con le misure statali', ma il Parlamento può rendere quella norma ancora più dura". E' lo stesso raccordo chiesto alle Regioni. "Certo. Sono un autonomista convinto, ma quando c'è una emergenza nazionale comanda lo Stato". (segue) (Rin)