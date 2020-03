Coronavirus: Boccia a "La Repubblica", chi ci chiude le frontiere se ne pentirà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli-Venezia Giulia ha però deciso di tenere le scuole chiuse. "Il nodo vero è non farsi prendere dall'ansia. Da stamattina l'Italia riparte con almeno 17 regioni. Fedriga sta prendendo questa decisione autonomamente, ma vorrei ricordare che nelle regioni a cui è stato consigliato di tenere le scuole chiuse sono in vigore tutta una serie di altre misure. Attuarne solo una non ha molto senso e può essere controproducente". Sarebbe dannoso "perché trascina intere aree nelle black list internazionali e fa un danno ai territori. I ministri Di Maio e Amendola stanno facendo un lavoro enorme per spiegare a tutto il mondo che nella stragrande maggioranza delle regioni italiane non ci son rischi di contagio e si svolge una vita assolutamente normale". (segue) (Rin)