Coronavirus: Boccia a "La Repubblica", chi ci chiude le frontiere se ne pentirà (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è il rischio che la fretta di ripartire impedisca un adeguato contenimento del virus. "Il coronavirus è straordinario perché era sconosciuto, non perché letale. E' giusto contenere il più possibile il contagio, ma non possiamo finire di vivere per un virus gestibile. Né permetterci un Paese che si ferma sine die. L'Italia ha solo anticipato un'attività di contenimento drastica e rigorosa che faranno tutti". Intanto la Turchia chiude le frontiere, Delta annullai voli su Milano. "Le misure contro di noi sono irrazionali, ci danneggiano e chi le attua deve sapere che presto potrebbe ritrovarsi nelle nostre stesse condizioni e si pentirà delle decisioni prese. Quindi occhio, perché se alza i muri l'Italia fa anche più male. Ho apprezzato invece il presidente francese Emmanuel Macron, che oltre a venire a Napoli si sta comportando da vero amico dell'Italia". "Ci sono Paesi in Europa - aggiunge - che in un mese hanno fatto metà dei tamponi che in Italia si fanno in un giorno. L'Unione europea deve capire che se un virus è in Italia, è in Europa". (segue) (Rin)