Coronavirus: Boccia a "La Repubblica", chi ci chiude le frontiere se ne pentirà (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si capisce se servano i 13,6 miliardi annunciati a 'La Repubblica' da Roberto Gualtieri o i 20 che chiede Salvini... "La richiesta esplicitata dal ministro dell'Economia è un buon punto di partenza, ma nessuno oggi è in grado di quantificare quel che servirà al Paese. In Europa partirà una discussione che riguarda tutti, perché l'impatto sull'export e la frenata del commercio mondiale saranno un problema di tutti. I parametri andranno inevitabilmente rivisti". Quindi ha ragione Salvini... "Salvini si comporta da anti-italiano, non c'è nessun oppositore di un qualsiasi governo del pianeta che sparga veleni e polemiche sul suo Paese come fa lui", ha concluso Boccia. (Rin)