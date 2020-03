Cina: Xinjiang, dogane aumentano misure per agevolare trasporto merci verso l'Europa

- Urumqi, capitale della regione autonoma della regione nord-occidentale dello Xinjiang, ha implementato una serie di misure a sostegno dello sviluppo del servizio di trasporto merci Cina-Europa. Secondo la dogana di Urumqi, tali misure comprendono l'aumento dell'efficienza dello sdoganamento, la riduzione dei costi di dichiarazione e l'ottimizzazione del controllo delle importazioni da parte dei treni merci. La dogana locale ha istituito finestre di servizio designate in diversi porti ferroviari per implementare lo sdoganamento programmato 24 ore su 24 e quello prioritario dei treni merci Cina-Europa, nel tentativo di aumentare l'efficienza. Le imprese possono utilizzare sistemi come il modulo di dichiarazione elettronico per gestire le procedure doganali per le merci trasferite. La dogana di Urumqi accelererà inoltre l'attuazione dell'accordo reciproco con l'operatore economico autorizzato con più paesi per offrire procedure doganali semplificate per i servizi ferroviari. Le operazioni dei treni merci Cina-Europa stanno gradualmente riprendendo in seguito alla nuova epidemia di coronavirus. Circa il 70 per cento di quei treni merci viaggiano attraverso lo Xinjiang. (segue) (Cip)