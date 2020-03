Cina: Xinjiang, dogane aumentano misure per agevolare trasporto merci verso l'Europa (2)

- Il 26 febbraio un treno carico di 660 tonnellate di merci ha lasciato la città di Shijiazhuang, nella provincia nord orientale cinese di Hebei, e si è diretto in Uzbekistan, il primo a partire per l'Asia centrale dalla diffusione dell'epidemia da coronavirus. I 42 container di merci trasportano ricambi auto, attrezzature meccaniche, materiali da costruzione e altre merci per un valore totale di circa 30 milioni di yuan (circa 4,3 milioni di dollari) e l'arrivo a Tashkent è previsto in circa 12 giorni. La ripresa dei servizi ferroviari merci ha fornito un forte sostegno alla ripresa della produzione per le imprese commerciali della provincia. I collegamenti tra le città e i paesi cinesi lungo la Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) stanno gradualmente riprendendo in seguito all'epidemia: all'inizio di questo mese, la città di Jinhua, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ha ripreso il servizio di treni merci verso i paesi dell'Asia centrale. Le autorità di Shijiazhuang hanno dichiarato che lanceranno più treni merci in Russia, Bielorussia e Paesi dell'Asia centrale nel mesi di marzo. (Cip)