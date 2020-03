Tlc: Russia, Mail.ru annuncia quotazione in Borsa entro la prima metà del 2020

- Il consiglio di amministrazione di Mail.ru, uno dei principali provider di Internet russi, ha approvato la quotazione delle ricevute di deposito globali (Gdr) e quindi si quoterà in Borsa entro la prima metà dell’anno. è quanto riferito dalla stessa società in una nota in cui si riporta l’esito del Cda svoltosi lo scorso 26 febbraio. "Ci concentreremo sui mercati pubblici e vogliamo essere accessibili a tutti gli investitori, compresi quelli che lavorano nel nostro comparto principale. Ci impegneremo affinché i russi abbiano accesso non solo a una vasta gamma dei nostri servizi, ma anche al nostro capitale azionario", ha detto il direttore generale di Mail.ru, Boris Dobrodeev. "Si tratta di un passo importante perché aumenterà la potenziale liquidità dei nostri titoli. Ci aspettiamo che dopo una quotazione mirata sulla Borsa di Mosca la nostra base di investitori si espanderà e la società sarà presto inclusa in nuovi indici azionari", ha aggiunto Dobrodeev.(Rum)