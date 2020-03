Russia: fonti stampa, Silovye Mashiny intende lasciare la joint venture con Siemens

- La società russa Silovye Mashiny ha deciso di vendere la propria quota del 35 per cento in Siemens TeKhnologhii GazovyKh Turbin (Stgt) al principale azionista, la tedesca Siemens. Lo riferiscono fonti del quotidiano "Kommersant". Le parti hanno a disposizione diversi mesi per concordare il prezzo della transazione. Secondo il quotidiano russo la pubblicazione, in base alle condizioni per la creazione della joint venture, Silovye Mashiny ha ogni tre anni un'opzione per vendere la propria quota di partecipazione. I negoziati sulla vendita sono iniziati lo scorso gennaio e dovrebbero concludersi entro due mesi. Se durante questo periodo le aziende non riusciranno a concordare il valore della transazione si rivolgeranno a un perito indipendente. Una delle fonti del quotidiano ha riferito che la quota dell'azienda può essere stimata intorno a 5-6 milioni di dollari, poiché l'impresa non ha una produzione a ciclo completo. Secondo quanto riferito da "Kommersant", in caso di riacquisto della quota, Siemens dovrà attrarre un altro investitore russo nella joint venture e potrebbe essere Gazprom Energoholding. La società, tuttavia, ha già acquisito nel 2019 Rep Holding, un'altra grande impresa che produce principalmente turbine a gas e a vapore per Gazprom. (segue) (Rum)