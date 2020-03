Russia: fonti stampa, Silovye Mashiny intende lasciare la joint venture con Siemens (2)

- Stgt è nota per il suo coinvolgimento nel cosiddetto scandalo delle turbine in Crimea. La società tedesca ha firmato nel 2015 con Tekhnopromexport, controllata del gruppo Rostekh, un contratto per la fornitura di quattro turbine destinate alla centrale elettrica a Taman, situata nella regione russa di Krasnodar nel Caucaso settentrionale. Successivamente, le turbine a sarebbero state impiegate nei lavori di costruzione di alcune centrali elettriche in Crimea, violando in questo modo le sanzioni dell’Unione europea relative al divieto di fornire delle attrezzature per la produzione di energia alle entità giuridiche presenti nella penisola, diventata un territorio conteso fra Russia e Ucraina dopo il referendum sull’autodeterminazione della Crimea del 16 marzo del 2014. (Rum)