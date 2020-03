Moldova: premier Chicu, presto dalla Russia fondi in prestito per riparazioni stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo moldavo auspica di completare i negoziati con la Russia per un prestito che servirà ad avviare dei lavori di manutenzione stradale. Lo ha detto il premier moldavo, Ion Chicu, durante una riunione dell’esecutivo. "Questa settimana completeremo i negoziati con la Russia sul prestito, penso che entro la fine della settimana tutti i documenti saranno pronti. Pensiamo che la prima tranche sarà di 200 milioni di euro, il prestito avrà una scadenza decennale con un tasso di interesse di circa il 2 per cento, ma questa cifra è ancora in fase di negoziato”, ha detto Chicu. Secondo il primo ministro, i fondi potrebbero arrivare tra maggio e giugno, quando tutto sarà pronto per iniziare i lavori. La prima tranche sarà sufficiente per riparare circa 250 chilometri di strade. In precedenza, il presidente della Moldova Igor Dodon ha dichiarato che la Russia è pronta a fornire alla Repubblica un prestito di 500 milioni di dollari per dei progetti infrastrutturali. Dodon ha specificato che i fondi saranno spesi per la riparazione di diverse strade nazionali e regionali in tutto il paese. (Moc)