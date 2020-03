Libia: bambino ucciso e quattro membri della stessa famiglia feriti in un bombardamento a Tripoli

- Il Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia ha annunciato che un bambino è stato ucciso e altre quattro persone sono rimaste ferite, tutti membri della stessa famiglia, dopo che un colpo di mortaio è caduto sulla loro casa a Tareeq al Shouq, nella capitale Tripoli. "Un bambino di dieci anni è morto, mentre quattro membri della stessa famiglia sono rimasti feriti da un colpo di mortaio che è caduto nella loro casa nella zona di Tareeq al Shouq a Tripoli", ha dichiarato il ministero della Sanità del Gna in una conferenza stampa. Intanto, le forze governative libiche hanno annunciato la morte di 23 uomini armati e l'arresto di altri quattro durante una controffensiva nei confronti delle forze dell’Esercito generale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar lungo diverse direttrici a sud di Tripoli. Dallo scorso 4 aprile, le forze di Haftar hanno lanciato un'offensiva per prendere il controllo di Tripoli, il quartier generale del governo libico riconosciuto a livello internazionale. La guerra prosegue nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 12 gennaio scorso, su iniziativa turco-russa, e in contrasto con una risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 febbraio che chiede un impegno per il cessate il fuoco. (Lit)