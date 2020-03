India: aperta seconda fase della sessione parlamentare dedicata al bilancio (2)

- A ciò si aggiunge la pubblicazione, il 28 febbraio, dell’ultimo dato trimestrale ufficiale sul prodotto interno lordo, cresciuto del 4,7 per cento nel trimestre ottobre-dicembre, il terzo dell’anno fiscale 2019-20. Il tasso di crescita è leggermente superiore al 4,5 per cento del trimestre luglio-settembre, il più basso da sei anni, attribuito al rallentamento dell’attività manifatturiera e di quella agricola. Il tasso di crescita è nettamente inferiore, invece, al 6,6 per cento dello stesso trimestre dell’anno precedente. L’Ufficio nazionale di statistica (Nso) ha anche corretto al ribasso le stime per l’intero anno fiscale 2019-20 (aprile-marzo): dal 6,1 al cinque per cento. L’Indagine economica, il principale documento alla base della manovra di bilancio, si aspetta una crescita del cinque per cento per il 2019-20 e del 6-6,5 per cento nel 2020-21. (segue) (Inn)