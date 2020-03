India: aperta seconda fase della sessione parlamentare dedicata al bilancio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tematica sociale comprende i capitoli donne, infanzia e welfare; cultura e turismo; ambiente e cambiamento climatico. Tra le voci di spesa ci sono 356 miliardi di rupie (4,5 miliardi di euro circa) per programmi di nutrizione, 286 miliardi di rupie (3,6 miliardi di euro) per programmi destinati alle donne, 850 miliardi (10,7 miliardi di euro) per le classi arretrate e 537 miliardi di rupie (6,8 miliardi di euro) per le comunità tribali. Al ministero della Cultura andranno 31,5 miliardi di rupie (398 milioni di euro circa). Tra le proposte per il settore ci sono l’istituzione di un Istituto per i beni culturali e la conservazione e lo sviluppo di cinque siti archeologici con annessi musei a Rakhigarhi (Haryana), Hastinapur (Uttar Pradesh) Shivsagar (Assam), Dholavira (Gujarat) e Adichanallur (Tamil Nadu). (segue) (Inn)