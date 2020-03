India: aperta seconda fase della sessione parlamentare dedicata al bilancio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 25 miliardi di rupie (316,32 milioni di euro) andranno alla promozione del turismo. Alla lotta al cambiamento climatico andranno 44 miliardi di rupie (556,73 milioni di euro). Il progetto nuovo in questo campo è la Coalizione per le infrastrutture resilienti ai disastri (Cdri), lanciata lo scorso settembre. Nella legge di bilancio, infine, sono previsti 3.375,53 miliardi di rupie (42,6 miliardi di euro) per la difesa. Ai fondi allocati vanno aggiunti 1.338,25 miliardi di rupie (16,89 miliardi di euro) per la spesa previdenziale della difesa, per una somma di 4.713,78 miliardi di rupie (59,5 miliardi di euro), pari al 15,49 per cento del totale. (segue) (Inn)