India: aperta seconda fase della sessione parlamentare dedicata al bilancio (8)

- Le principali novità riguardanti l’imposizione fiscale sono un’aliquota agevolata al 15 per cento per le nuove società del settore manifatturiero e dell’energia, agevolazioni per i fondi sovrani e altri investitori stranieri, deduzioni per le start-up, agevolazioni per le cooperative, l’innalzamento della soglia di esenzione per le medie, piccole e micro imprese. Per quanto riguarda le persone fisiche, restano invariate la soglia dell’esenzione (fino a 250 mila rupie, 3.163 euro circa), l’aliquota del cinque per cento (fino a 500 mila rupie, 6.326 euro circa) e l’aliquota massima, del 30 per cento, per i redditi superiori a 1,5 milioni di rupie (18.979 euro circa), mentre scendono le altre: dal 20 al 10 per cento per i redditi fino a 750 mila rupie (9.489 euro circa), dal 20 al 15 per quelli sotto il milione di rupie (12.653 euro circa), dal 30 al 20 per cento per quelli al di sotto di 1,25 milioni di rupie (15.816 euro) e dal 30 al 25 per cento per quelli al di sotto di 1,5 milioni di rupie. (Inn)