Cina: coronavirus, provincia Zhejiang segnala primo caso importato dall'Italia

- La provincia di Zhejiang nella Cina orientale ha segnalato oggi un caso importato dall'Italia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano cinese "Global Times". Secondo quanto riportato, nessun altro caso confermato è stato registrato nella provincia. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha reso noto oggi di aver ricevuto segnalazioni di 202 nuovi casi confermati di infezione da coronavirus, il più basso aumento giornaliero dalla fine di gennaio, e 42 decessi nella giornata di ieri, domenica primo marzo. Tutte le morti sono avvenute nella provincia di Hubei, la provincia focolaio. Il numero di nuovi casi a Wuhan è sceso sotto i 200 per la prima volta in 34 giorni; 196 nuovi casi sono stati segnalati nella provincia di Hubei nelle ultime 24 ore, con 14 città che non hanno segnalato alcun caso. Il tasso di recupero dei pazienti in 31 regioni a livello provinciale in Cina supera il 55 per cento ed è in aumento da 18 giorni consecutivi. Il tasso di recupero al di fuori dell'Hubei è salito all'82,84 per cento. (segue) (Cip)