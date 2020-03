Libia: forze Gna, distrutti sei veicoli militari di Haftar

- Un portavoce delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Qanunu, ha annunciato la distruzione di "sei veicoli militari, inclusi due veicoli corazzati" e l'uccisione di "otto uomini armati" appartenenti alle forze di Khalifa Haftar durante gli scontri di ieri a sud di Tripoli. In una conferenza stampa Qanunu ha aggiunto: "Questo attacco arriva a meno di 24 ore da quello subito dall'aeroporto di Mitiga e da diversi distretti di Tripoli con missili Grad da parte delle forze nemiche". L'ufficiale ha sottolineato che le forze del Gna nella regione militare occidentale hanno monitorato il movimento di circa 70 veicoli armati appartenenti all'Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar negli ultimi due giorni, provenienti dalla città di Tarhuna verso la capitale e poi verso la città di Al Hirah, nel tentativo di infiltrarsi nella città di Al Aziziya. Dallo scorso 4 aprile, le forze di Haftar hanno lanciato un'offensiva per prendere il controllo di Tripoli, il quartier generale del governo libico riconosciuto a livello internazionale. La guerra prosegue nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 12 gennaio scorso, su iniziativa turco-russa, e in contrasto con una risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 febbraio che chiede un impegno per il cessate il fuoco. (Lit)