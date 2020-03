Libia: Lna, preso il controllo di al Aziziyah a sud di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar ha dichiarato di avere assunto il "pieno controllo" della città di Al Aziziya a sud di Tripoli, due giorni dopo l'abbattimento di numerosi droni turchi utilizzati dalle forze del Governo di accordo nazionale (Gna). L’Lna ha dichiarato anche di aver trovato una piattaforma missilistica Grad utilizzata dai gruppi armati del Gna "per attaccare i quartieri residenziali". Secondo l’emittente televisiva con sede negli Emirati Arabi Uniti (paese che sostiene le istanze del generale Haftar) “Sky news arabia”, la città di Al Aziziyah ospita la tribù Wershfana, una delle più grandi tribù libiche i cui membri sono attivi nei ranghi dell'Esercito nazionale libico, mentre parte di essi sono sostenitori del passato regime di Muammar Gheddafi. Nel 2017, l'area ha assistito a pesanti battaglie tra le tribù Wershfana contro i gruppi armati di Misurata e altre milizie islamiste. Dallo scorso 4 aprile, le forze di Haftar hanno lanciato un'offensiva per prendere il controllo di Tripoli, il quartier generale del governo libico riconosciuto a livello internazionale. La guerra prosegue nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 12 gennaio scorso, su iniziativa turco-russa, e in contrasto con una risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 febbraio che chiede un impegno per il cessate il fuoco. (Agenzia Nova)