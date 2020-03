Libia: il governo non riconosciuto sposta la sua sede da Al Baida a Bengasi

- Il governo ad interim della Libia non riconosciuto dalla Comunità internazionale ha deciso ufficialmente di trasferire la sua sede dalla città di Al Baida a Bengasi, il capoluogo della Cirenaica. Secondo quanto si apprende da una dichiarazione ufficiale, la sede del governo ad interim dell'est della Libiasi è trasferita in un nuovo quartier generale di recente costruzione a Bengasi. La Camera dei rappresentanti libica (il parlamento monocamerale del paese) ha recentemente votato sulla modifica del nome del governo di Bengasi da "governo ad interim" a "governo libico". L'esecutivo provvisorio è in competizione per il potere in Libia con il Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli, quest'ultimo riconosciuto dalla Comunità internazionale. Il governo ad interim è stato approvato dal parlamento libico nel 2014, mentre il Gna deriva dall'Accordo politico libico di Skhirat del 2015. Tuttavia, il parlamento ha sempre rifiutato di votare la fiducia al Gna, anche se le votazioni si sono tenute senza il numero legale per via del boicottaggio di una quarantina di deputati della Tripolitania. (Bel)