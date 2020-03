Libia: portavoce Haftar, il Gna recluta i detenuti per combattere nei suoi ranghi

- L'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar ha accusato le forze del Governo di accordo nazionale liboco (Gna) di reclutare assassini e rapinatori per combattere nei loro ranghi in cambio della loro libertà. Il portavoce del comando generale dell'Lna, Ahmed al Mismari, ha spiegato in una dichiarazione pubblicata all'alba, sulla sua pagina Facebook, che "nel quadro del monitoraggio dei movimenti delle bande a ovest di Tripoli, il contrabbandiere Osama Osama Guili, comandante della zona militare, è stato seguito ed è emerso che le forze del Gna hanno reclutato prigionieri e detenuti in procedimenti penali, tra cui omicidio e rapina, per combattere contro l'Esercito libico, promettendo al contempo di perdonarli e di ridurne le condanne". (Bel)