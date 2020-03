Migranti: premier Borisov oggi in Turchia, previsti colloqui su afflussi alle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov si reca oggi in visita in Turchia. È quanto riferisce una nota della presidenza turca, secondo cui durante gli incontri previsti in agenda verteranno sulle relazioni bilaterali, sulla cooperazione tra i due paesi, ma soprattutto sugli sviluppi regionali e internazionali in corso in Siria. Borisov nel fine settimana ha avuto un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulla situazione in Siria e sull’aumento dei flussi migratori ai confini della Bulgaria dopo la decisione di Ankara di cessare i controlli alle frontiere. Durante il colloquio, Borisov si è detto sicuro che Bulgaria e Turchia potranno continuare a lavorare insieme per "superare la crisi in Siria e porre fine ai flussi migratori". In questa situazione, secondo quanto convenuto, nessun paese, Turchia inclusa, dovrebbe essere lasciato da solo. "Dovrebbe essere assicurato adeguato sostegno", ha detto Borisov. La Bulgaria e la Grecia hanno rafforzato da alcuni giorni i controlli ai propri confini con la Turchia dopo gli ultimi sviluppi nella crisi in Siria. (Tua)