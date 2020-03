Metro B: parte seconda fase lavori, Laurentina-Castro Pretorio chiude alle 21

- Parte oggi la seconda fase dei lavori sulla linea di interscambio tra metro B e C che consentirà la realizzazione del nodo di scambio della stazione Colosseo - Fori Imperiali: per consentire di effettuare gli interventi, è stata programmata la chiusura anticipata della tratta Laurentina-Castro Pretorio (e viceversa): da stasera al 6 agosto, l’ultima corsa è prevista alle 21, venerdì e sabato all’1.30. Dopo, sarà attivato il servizio navetta bus sostitutiva MB. Il servizio sostitutivo dei bus, fa sapere Atac, rispetterà lo stesso orario delle corse della metropolitana e le tratte Rebibbia-Castro Pretorio e Jonio-Castro Pretorio resteranno regolari. Da marzo a luglio, inoltre, nel fine settimana la tratta sarà chiusa per l’intera giornata, ad eccezione dei weekend del 4 e 5 aprile, primo maggio, dall’11 al 21 giugno e nelle giornate del 4, 5, 11, 12, 18 e 19 luglio. Atac, inoltre, rende noto che la linea B della metropolitana sarà regolare e potenziata durante grandi eventi come il campionato europeo di Calcio Uefa 2020; il Primo Maggio e in concomitanza con alcuni eventi musicali in programma. La terza fase conclusiva dei lavori è prevista a giugno 2021.(Rer)