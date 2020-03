Kazakhstan: premier Mamin dispone misure prevenzione per evitare diffusione coronavirus

- Il primo ministro kazakho Askar Mamin ha disposto l’adozione di misure di prevenzione alle frontiere a causa dei focolai di coronavirus oramai diffusi in tutto il mondo. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”, secondo cui il ministero della Sanità è stato incaricato di rafforzare il controllo sanitario ed epidemiologico in tutti i posti di blocco al confine. Il premier, inoltre, ha incaricato il ministero degli Esteri di presentare delle proposte per rinviare i grandi eventi internazionali previsti nel paese. Mamin ha anche proposto di sospendere l'emissione dei visti elettronici di transito per tutti i paesi colpiti dal virus. Al ministero dell'industria e delle Infrastrutture è stato assegnato di ridurre il numero di voli regolari verso i paesi più colpiti. Mamin ha sottolineato la necessità di sospendere l'emissione dei permessi di lavoro per i cittadini dei paesi colpiti dal coronavirus. Mentre al ministero dell'Informazione, in collaborazione con il dicastero della Sanità, spetterà il compito di sensibilizzare l'opinione pubblica e spiegare le misure precauzionali contro la diffusione del coronavirus. (Res)