Giappone: spesa conto capitale in calo del 3,5 per cento

- La spesa in conto capitale delle aziende giapponesi è calata del 3,5 per cento su base annua tra ottobre e dicembre dello scorso anno, il primo calo nell’arco di 13 trimestri. Lo certificano i dati pubblicati dal governo giapponese nella giornata di oggi. Gli investimenti da parte dei settori non finanziari in stabilimenti produttivi e macchinari sono ammontati a 11.630 miliardi di yen (108 miliardi di dollari), secondo il ministero delle Finanze giapponese. Gli utili aziendali al lordo delle imposte sono calati del 4,6 per cento nel medesimo periodo e per il secondo trimestre consecutivo, a 18.580 miliardi di yen. Le vendite sono calate del 6,4 per cento, a 347.830 miliardi di yen. Il governo giapponese dovrebbe aggiornare il dato relativo al prodotto interno lordo nel periodo ottobre-dicembre il prossimo 9 marzo, tenendo conto proprio dei dati relativi alla spesa in conto capitale; il dato preliminare relativo al quarto trimestre 2019 indica una contrazione del pil del 6,3 per cento su base annua. (segue) (Git)