Cina: coronavirus, scuole riapriranno solo quando situazione sarà sotto controllo

- Le scuole elementari e medie di diverse regioni della Cina non riapriranno fino a quando l'epidemia non sarà sostanzialmente sotto controllo. Lo ha annunciato il ministero della Pubblica Istruzione cinese. Il ministero ha inoltre spiegato che le attività potranno ritornare nella norma quando le scuole avranno la capacità di prevenzione e controllo essenziali, e la sicurezza degli insegnanti e degli studenti oltre alla salute pubblica saranno effettivamente garantite. Per il periodo precedente al nuovo semestre, alle autorità scolastiche locali e alle scuole è stato chiesto di definire programmi per alunni e studenti delle scuole medie e rafforzare la guida per il loro studio a casa.(Cip)