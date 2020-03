Cina: indice Pmi manifatturiero crollato a 35,7 a febbraio

- L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero della Cina si è attestato a 35,7 a febbraio, in brusco calo rispetto ai 50 di gennaio. Lo ha dichiarato sabato l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Una lettura superiore a 50 punti indica una fase di espansione, mentre una lettura inferiore riflette una contrazione. "Il forte declino è derivato dall'impatto del nuovo focolaio di coronavirus" sull'economia cinese, ha affermato il funzionario Nbs, Zhao Qinghe. "Tutte le 21 industrie del settore manifatturiero intervistate hanno subito una contrazione, ma l'impatto del virus è stato differente a seconda dei settori", ha aggiunto Zhao. L'indice pmi per le industrie, comprese le fibre chimiche e l'automobile, è scivolato addirittura sotto i 30 punti, mentre quelli relativi ad alimenti e bevande sono rimasti al di sopra di 42 punti, supportati dalle politiche di garanzia di produzione e fornitura del governo. Su base mensile, il sottoindice per i nuovi ordini è arrivato a 29,3 punti, 1,5 in più rispetto a quello per la produzione, segnalando una domanda di mercato relativamente buona a febbraio, hanno secondo i dati di Nbs. "Le importazioni e le esportazioni hanno visto una crescente pressione a febbraio", ha spiegato Zhao: i sottoindici per i nuovi ordini relativi a importazioni ed esportazioni sono scesi rispettivamente a 28,7 e 31,9 punti, influenzati da annullamenti degli ordini e ritardi nella consegna in seguito all'epidemia.(Cip)