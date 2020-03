Cina: indice Pmi non manifatturiero calato a 29,6 a febbraio

- L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) per il settore non manifatturiero della Cina è calato a 29,6 punti a febbraio, in calo rispetto a 54,1 di gennaio. Lo ha riferito sabato l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Una lettura sopra 50 indica espansione, mentre una lettura inferiore riflette una fase di contrazione. "Il forte declino è derivato dall'impatto del nuovo focolaio di coronavirus", ha affermato il funzionario dell'Nbs Zhao Qinghe. "19 delle 21 industrie intervistate del settore non manifatturiero sono scivolate nella zona di contrazione, mentre il sottoindice per le attività commerciali nel settore finanziario è arrivato a 50.1, mantenendosi nella zona di espansione", ha spiegato Zhao. Il settore dei servizi ha subito un declino. Il sottoindice delle attività commerciali nel settore dei servizi si è attestato a 30,1 punti questo mese, inferiore alla lettura di 53,1 di gennaio. (segue) (Cip)