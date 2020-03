Energia: Cao (Saipem), non siamo più legati al petrolio, Borsa ne tenga conto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem vorrebbe far capire alla Borsa che ormai il legame fra il prezzo del petrolio e i conti aziendali non è più stretto com'era un tempo. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Stampa". "Nel 2019 il 68 per cento , quindi più dei due terzi, dei nuovi ordinativi di Saipem ha riguardato progetti legati alla transizione energetica, in particolare i settori in cui l'azienda leader tecnologici mondiali, come gli impianti per il gas naturale liquefatto e i parchi eolici flottanti, cioè in mezzo al mare. Siamo fortemente impegnati nella transizione energetica e per noi questo è già il presente, non il futuro, come dimostrano i bilanci di Saipem. Invece quasi ogni giorno in Borsa le azioni Saipem salgono o scendono con il prezzo del barile. Intendiamoci, le attività connesse con il petrolio per noi restano importanti, ma ormai rappresentano meno di un terzo degli ordinativi. Speriamo che la Borsa prima o poi se ne renda conto”, ha aggiunto. (segue) (Res)