Energia: Cao (Saipem), non siamo più legati al petrolio, Borsa ne tenga conto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cao ha inoltre sottolineato: “Mon vediamo prospettive di sviluppo nello shale oil. Occuparcene sarebbe in contrasto con la transizione verso le energie rinnovabili in cui sono impegnate sia Saipem sia tutta l'economia globale. Le tecniche di estrazione dello shale oil sono estremamente dannose per l'ambiente, perciò incontrano e incontreranno sempre più opposizione da parte del pubblico. Inoltre i siti di estrazione dello shale oil si esauriscono molto in fretta e bisogna spostarsi in continuazione da uno vecchio a uno nuovo, facendo ogni volta uno scempio ambientale. Non crediamo assolutamente che questa sia fra le tecnologie su cui scommettere". (segue) (Res)