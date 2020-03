Energia: Cao (Saipem), non siamo più legati al petrolio, Borsa ne tenga conto (3)

- Infine l'Ad di Saipem ha precisato che in merito alla proposta di distribuzione di un dividendo: “Non bisogna prendere la cedola come indicazione di una vera e propria politica dei dividendi futuri. Stavolta, con 12 milioni di euro di utile netto, proponiamo all'assemblea dei soci di distribuirne addirittura l'80 per cento in cedole. Ma questo non vuol dire che anche nei prossimi anni gli utili, che ci auguriamo molto più consistenti in valore assoluto, verranno distribuiti in quella misura percentuale, ma secondo le decisioni che assumerà il consiglio di amministrazione”. (Res)