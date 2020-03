Cina: coronavirus, produzione giornaliera mascherine raggiunge 116 milioni

- La produzione giornaliera di mascherine per il volto in Cina ha raggiunto 116 milioni di unità entro sabato, 12 volte superiore all'inizio di febbraio. Lo ha riferito la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc). Entro la fine di febbraio, la capacità di produzione giornaliera di mascherine in Cina è più che quintuplicata rispetto al primo febbraio a 110 milioni di unità, ha affermato la Ndrc. Il costante aumento sia della capacità che della produzione ha ulteriormente ridotto il deficit di offerta. Sino a sabato, la produzione giornaliera di mascherine mediche classificate N95 ha raggiunto 1,66 milioni di unità per garantire che il personale medico in prima linea nella battaglia contro il nuovo coronavirus sia ben attrezzato, ha affermato la commissione. (segue) (Cip)