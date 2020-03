Cina: coronavirus, produzione giornaliera mascherine raggiunge 116 milioni (2)

- La Cina detiene circa la metà della capacità produttiva mondiale di mascherine, con una produzione giornaliera di 20 milioni di unità prima dell'epidemia. Il paese ha dovuto lanciare una massiccia espansione della produzione per garantire l'offerta, data l'esplosiva crescita della domanda. Sono state introdotte misure per dare priorità al buon funzionamento dei produttori di mascherine e sostenere l'aggiornamento tecnologico nel settore, mentre alcune aziende hanno riorganizzato la loro produzione per fornire gli strumenti di protezione necessari a sostenere la lotta nazionale contro il coronavirus. La Guangzhou Xingshi Equipments Co., un produttore di pannolini e assorbenti igienici, ha convertito una delle sue linee per la produzione di mascherine completamente automatizzata. Con una capacità di assemblaggio di mille mascherine mediche al minuto, ovvero 1,4 milioni al giorno ininterrottamente, si ritiene che la linea sia tra le più veloci al mondo, secondo le autorità locali. (Cip)