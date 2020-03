Usa: spesa per le primarie presidenziali ha superato il miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa per le primarie presidenziali del 2020 ha ufficialmente superato il miliardo di dollari: oltre la metà del totale è stato investito dal magnate ed ex sindaco di New York, Michael Bloomberg. Lo rivelano i dati di una ricerca di Advertising Analytics. Gli esperti prevedono che in questa stagione elettorale saranno spesi più di 10 miliardi di dollari in campagne politiche, con oltre 3 miliardi destinati alle primarie presidenziali: circa un decimo del denaro totale che verrà destinato alle pubblicità politiche presidenziali è già stato speso, a ben otto mesi di distanza dal giorno delle elezioni. Non sorprende che i Democratici abbiano nettamente superato i Repubblicani in termini di fondi investiti, sia a causa di una competizione altamente competitiva tra i partecipanti alle primarie democratiche, sia perché il miliardario Bloomberg sta investendo nella contesa un importo senza precedenti nella storia. (Nys)