Usa: primarie Partito democratico, Pete Buttigieg abbandona la contesa (2)

- Tutti i sondaggi davano Buttigieg alle spalle di Bernie Sanders – il senatore socialista che appare in vantaggio nei sondaggi nazionali – e dell’ex vicepresidente Usa Joe Biden, che la scorsa settimana ha vinto le primarie in South Carolina, riscattandosi dopo pesanti sconfitte nei primi tre Stati interessati dalla contesa. In South Carolina, Buttigieg non è riuscito a raccogliere il consenso dell’elettorato afroamericano, determinante per consentire ai Democratici di sconfiggere i Repubblicani a livello nazionale: proprio questa considerazione ha spinto l’ex sindaco dell’Indiana a fare un passo indietro. La campagna elettorale di Biden, invece, ha raccolto ben 10 miliardi di dollari nei due giorni successivi alla vittoria in South Carolina. (Nys)