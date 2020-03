Business news: Argentina, tagli a pensioni, Csm mette in guardia da rischio paralisi giustizia

- Il presidente del Consiglio superiore della Magistratura argentina, Alberto Lugones, ha dichiarato che il progetto di riforma delle pensioni cosiddette "di privilegio" portato avanti dal governo di Alberto Fernandez rischia di portare a una paralisi della Giustizia. "In base a informazioni in mio possesso tra i 100 ed i 150 i giudici potrebbero fare richiesta di pensionamento o prepensionamento", ha affermato Lugones in un'intervista a radio "El Destape". Secondo il presidente del Csm il numero di tribunali vacanti potrebbe arrivare in questo modo a circa 450, una cifra in grado di paralizzare tutto il sistema. Secondo Lugones il progetto che l'esecutivo punta a presentare questa settimana in parlamento "è poco chiaro" e il timore da parte dei giudici è quello di vedersi decurtate le remunerazioni nell'ordine del 30/40 per cento. (Res)